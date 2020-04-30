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В Украине выявлено 10406 случаев коронавируса. Умер 261 человек

30 апреля 2020, 09:12

В Украине выявлено 10406 случаев коронавируса. Умер 261 человек

По состоянию на утро 30 апреля в Украине выявлено 10406 случаев коронавируса COVID-19. Из них 261 умерших, а выздоровели 1238 человек. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки зафиксировано 540 новых случаев болезни. При этом 11 ранее заболевших умерли, 135 человек выздоровели.

Центр общественного здоровья отмечает, что из общего числа заболевших коронавирус был выявлен у 717 детей и 2063 медика.

Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила, что на подконтрольной ей территории выявлено 96 случаев коронавируса, из них три человека умерли. «ЛНР» сообщила о 119 заболевших и одном летальном случае.

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