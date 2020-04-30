Боевики снова отказались пропускать миссию ОБСЕ через свои блокпосты

28 и 29 апреля боевики пять раз отказали наблюдателям СММ ОБСЕ в прохождении своих блокпостов в обоих направлениях: трижды в Донецкой области и дважды — в Луганской. Об этом сообщается в отчете миссии.



28 апреля на блокпосте вблизи Горловки патруль СММ безуспешно прождал около 40 минут, чтобы члены боевики убрали дорожное заграждение и разрешили проехать в неподконтрольные правительству районы.



28 и 29 апреля на блокпосте возле Станицы Луганской боевики в одном случае запретили патрулям СММ проход в подконтрольные правительству районы, а в другом случае — в неподконтрольные правительству районы, сославшись на то, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.



29 апреля на блокпосте вблизи Еленовки боевик «ДНР» отказал патрулю СММ в проезде в подконтрольные правительству районы, заявив, что у миссии нет разрешения на проезд. На том самом блокпосте члены вооруженных формирований отказали еще одному патрулю СММ в проезде в неподконтрольные правительству районы, мотивировав это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.



СММ начала сталкиваться с регулярными недопусками при попытке пересечения в направлении неподконтрольных правительству районов на блокпостах боевиков в Донецкой области с 21 марта и в Луганской области с 23 марта.