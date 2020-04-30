Жилые дома Новоалександровки повреждены недавним обстрелом, часть — разрушена

Семь незаселенных жилых домов были сильно повреждены, а часть из них разрушена, в результате обстрела подконтрольной правительству Новоалександровки Луганской области. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



СММ малого радиуса действия обнаружил повреждения домов на южной окраине поселка 26 апреля. По оценке миссии, повреждения возникли недавно в результате обстрела.



Три из пяти расположенных рядом домов были полностью разрушены, еще 2 дома были без крыш.



Кроме того, крыши еще двух домов, расположенных примерно в 500 метрах от указанной

группы домов, были повреждены осколками.



Вблизи этого жилого района БПЛА обнаружил не менее 25 воронок, которые, по оценке, возникли недавно в результате разрывов минометных мин.