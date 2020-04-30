В ВСУ выявили еще два случая COVID-19

В рядах Вооруженных сил Украины за сутки выявлено два новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.



Двое сотрудников ВСУ, у которых обнаружили COVID-19 — из Харьковской и Кировоградской областей — лечатся дома под наблюдением медицинской службы.



«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», — говорится в сообщении.



Всего на лечении находится 54 сотрудника ВСУ. Еще 20 выздоровели, двое скончались.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 353 человека.

