Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: в международный розыск объявлен еще один фигурант дела

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении еще одному лицу, который может быть причастен к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийству его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Фигурант дела заочно арестован и объявлен в международный розыск.



Досудебное расследование продолжается.

Вечером 1 декабря в центре Киева был обстрелян внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владелец столичного ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын, который находился в салоне машины.



4 декабря Андрею Лавреге, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, и второму подозреваемому Алексею Семенову, которого следствие называет наводчиком, суд назначил меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права на внесение залога.



Подозрения в деле сообщены шестерым лицам. Четверо из них находятся под стражей, двое - в международном розыске.



Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца РФ, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего ветерана АТО.



Работа по установлению заказчика преступления продолжается.





