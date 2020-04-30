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Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: в международный розыск объявлен еще один фигурант дела

30 апреля 2020, 11:35

Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: в международный розыск объявлен еще один фигурант дела

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении еще одному лицу, который может быть причастен к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийству его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. 

Фигурант дела заочно арестован и объявлен в международный розыск. 

Досудебное расследование продолжается.

Вечером 1 декабря в центре Киева был обстрелян внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владелец столичного ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын, который находился в салоне машины.

4 декабря Андрею Лавреге, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, и второму подозреваемому Алексею Семенову, которого следствие называет наводчиком, суд назначил меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права на внесение залога. 

Подозрения в деле сообщены шестерым лицам. Четверо из них находятся под стражей, двое - в международном розыске.

Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца РФ, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего ветерана АТО.

Работа по установлению заказчика преступления продолжается.


 

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