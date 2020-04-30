В Кремле «не знают», что генерал ФСБ может быть главным фигурантом дела MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности заместителя руководителя пограничной службы ФСБ Андрея Бурлака к крушению «Боинга» рейса МН17 на Донбассе, передает УНИАН.



Ранее BBC и расследовательская группа Bellingcat пришли к выводу, что Бурлака под псевдонимом «Владимир Иванович» с большой долей вероятности командовал боевиками группировки «ДНР» летом 2014 года, когда авиалайнер был сбит.



На вопрос, может ли Песков прокомментировать информацию, что Бурлака стал фигурантом расследования Объединенной следственной группы, тот ответил: «Мы не знаем, о чем идет речь».

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск, им грозит пожизненное заключение.



Следующее судебное заседание состоится 8 июня.