Возле жд-дороги под Мариуполем нашли средства военного поражения

В Донецкой области вблизи железнодорожного полотна выявлены средства военного поражения. Об этом сообщает Донецкий пограничный отряд.



В Волновахском районе правоохранители обнаружили ящик, в котором находились: три ручных противотанковых гранатомета, выстрел к СПГ ПГ-9 — 1 шт., РГД — 1шт, Ф1 — 1 шт., патроны 5,45 — 223 шт., дымовые шашки — 2 шт.



«Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины», — говорится в сообщении.



Оружие и боеприпасы изъяли сотрудники ГСЧС в Донецкой области.