В Донецкой области выросло число обращений о домашнем насилии

В Донецкой области увеличилось число обращений о домашнем насилии. Об этом сообщила инспектор сектора мониторинга полиции Краматорска Валерия Осипец во время брифинга в ДонОГА в среду.



«Статистика немного увеличилась, число сообщений про семейные ссоры. Если конкретизировать квалификацию, связанную с домашним насилием — эта статистика и становилась больше с тем временем, когда люди узнавали о том, что есть действенные механизмы в отношении обидчиков», — заявила она.



В частности, в Краматорске суд приговорил обидчика к одному году лишения свободы, рассказала Осипец.



В то же время, увеличение обращений в связи с домашним насилием в полиции не связывают с карантином.



«Мы больше это связываем с тем, что люди понимают, что эту проблему не нужно замалчивать, а мы со своей стороны реагируем», — добавила она.