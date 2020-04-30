На Донетчине от коронавируса выздоровел еще один человек

В Донецкой области еще один человек выздоровел от коронавируса COVID-19. В то де время, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 16 человек.



«Таким образом, у нас 12 выздоровевших людей», — констатировал замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДоОГА Александр Педенко.



На сегодня в Донецкой области диагноз коронавирус подтвержден у 68 человек, из которых 30 — медики. Как сообщил Педенко, большинство пациентов находится на амбулаторном лечении.



Один человек с COVID-19 — 84-летний житель Дружковки — скончался.