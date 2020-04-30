Рада призвала парламенты других государств осудить продолжающуюся российскую агрессию

Верховная Рада проголосовала за обращение к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Россиии против Украины.



За этот проект постановления №3068 проголосовало 309 народных депутатов на внеочередном заседании в четверг.



В частности, в документе говорится , о незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессиях против граждан и политических узниках



Постановлением также поручается спикеру Рады Дмитрию Разумкову направить текст обращения к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.



Авторами проекта выступили 12 депутатов-членов комитета по вопросам иностранной политики и межпарламентского сотрудничества.