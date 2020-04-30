«ДНР» собирает информацию о недовольствах на предприятиях

В подконтрольном боевикам Донецке местные предприятия получили письма от группировки «ДНР» с просьбой сообщать о «случаях повышения уровня социальной напряженности». Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор «Новостей Донбасса» Алексей Мацука, опубликовав соответствующее письмо от оккупационной администрации Киевского района Донецка.



В письме руководителей предприятий просят сообщать о повышении уровня социальной напряженности.



«Составили таблицу в которую руководитель предприятия обязан, судя по всему, внести сведения, например, о критике в адрес Д. Пушилина, В. Путина или других представителей», — пишет журналист.