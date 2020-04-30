Песков рассказал об идеальном для Кремля плане по Донбассу

Урегулирование конфликта на востоке Украины возможно при выполнении Минских договоренностей и переговоров Киева с группировками «ДНР/ЛНР». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Для Кремля в идеале мир на Донбассе и мир в Украине — это выполнение Минского комплекса мер от А до Я. Мы имеем в виду, выполнение того, что написано», — сказал он журналистам.



На вопрос о том, предполагает ли это возвращение Украины на Донбасс, Песков ответил: «Почитайте Минский комплекс мер. Это основополагающий документ».



Песков также не ответил на вопрос о том, при каких условиях Кремль согласится с выводом руководства группировок «ДНР/ЛНР» за территорию Донбасса.



«Невозможно реально продолжать выдвигать какие-то новые положения, озвучивать новые позиции, не обсуждая их с представителями этих республик», — сказал он, добавив, что «Москва не является стороной конфликта».



Минские договоренности предусматривают возобновление контроля Украины над всем Донбассом и, в частности, участком украино-российской границы, после выполнения политической части соглашений — предоставления «особого статуса» и проведения местных выборов под контролем ОБСЕ.