Лавров о недопуске ОБСЕ в ОРДЛО: Это высосано из пальца

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает ограничение доступа наблюдателей СММ ОБСЕ на подконтрольную боевикам территорию Донбасса (ОРДЛО). При этом в своих отчетах миссия указывает регулярные случаи отказов боевиков пропускать патрули СММ через свои блокпосты в обоих направлениях.



«Никакого решения и никакого блокирования доступа СММ на Донбасс не существует. Существует высосанная из пальца грубо политизированная аргументация на эту тему», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогу видеоконференции министров «нормандского формата» 30 апреля.



Лавров, в частности, не видит противоречия мандату СММ ОБСЕ в том, что боевики требуют от миссии согласовывать свои маршруты и проходить двухнедельный карантин.



«Эти правила достаточно простые. Они включают в себя необходимость человеку пройти тест, показать, что он пересекает [КПВВ] в добром здравии и короткий карантин после пересечения линии соприкосновения перед тем, как этот наблюдать будет выполнять свои обязательства на территории самопровозглашенных республик», — добавил он.

СММ ОБСЕ начала сталкиваться с регулярными недопусками при попытке пересечения в направлении неподконтрольных правительству районов на блокпостах боевиков в Донецкой области с 21 марта и в Луганской области с 23 марта.



В МИД Украины заявили, что недопуск наблюдателей ОБСЕ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины противоречит Минским договоренностям.



В МИД Германии подчеркнули, что отказ боевиков «Л/ДНР» предоставить доступ СММ ОБСЕ значительно усложняет работу миссии.