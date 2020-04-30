Двое россиян осуждены за покушение на сотрудника украинской спецслужбы

Голосеевский районный суд Киева приговорил двух граждан РФ к 7 и 8 годам лишения свободы по обвинению в покушении на совершение теракта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Следствие установило, что 4 апреля 2019 года подозреваемые, выполняя задание российских спецслужб, пытались заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Взрывчатка сдетонировала в момент установки.



Во время подготовки к преступлению злоумышленники использовали поддельные паспорта и водительские удостоверения граждан Кыргызстана. Они также проводили слежку за возможными местами жительства и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.



Установлено, что один из фигурантов ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.



