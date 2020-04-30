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Двух жителей Луганщины подозревают в пошиве снаряжения для боевиков

30 апреля 2020, 21:02

Двух жителей Луганщины подозревают в пошиве снаряжения для боевиков

Двух жителей Луганской области подозревают в пошиве снаряжения для силовых структур группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

«Указанные лица, заранее договорившиеся о своей противоправной деятельности, зарегистрировали на неподконтрольной Украины территории субъект хозяйствования по незаконному производству военной формы и другой амуниции», — говорится в сообщении.

По данным следствия, сшитое снаряжение подозреваемые поставляли группировке «ДНР». Правоохранители подсчитали, что общая сумма поставки незаконным вооруженным формированиям составила более 5 млн российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 млн гривен.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Поскольку правонарушители находятся на временно неподконтрольной Украины территории, обвинительный акт в отношении них направлено в суд для заочного осуждения.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт по факту финансирования терроризма (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины) направлен в суд.

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