Двух жителей Луганщины подозревают в пошиве снаряжения для боевиков

Двух жителей Луганской области подозревают в пошиве снаряжения для силовых структур группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.



«Указанные лица, заранее договорившиеся о своей противоправной деятельности, зарегистрировали на неподконтрольной Украины территории субъект хозяйствования по незаконному производству военной формы и другой амуниции», — говорится в сообщении.



По данным следствия, сшитое снаряжение подозреваемые поставляли группировке «ДНР». Правоохранители подсчитали, что общая сумма поставки незаконным вооруженным формированиям составила более 5 млн российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 млн гривен.



Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.



Поскольку правонарушители находятся на временно неподконтрольной Украины территории, обвинительный акт в отношении них направлено в суд для заочного осуждения.



Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт по факту финансирования терроризма (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины) направлен в суд.