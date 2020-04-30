«ДНР» запретила выезд тем, у кого нет гражданства РФ или «паспорта ЛНР»

Группировка «ДНР» запретила выезд из подконтрольной ей территории тем, у кого нет постоянной или временной российской регистрации или «паспорта "ЛНР"». Соответствующий указ выпустил глава группировки Денис Пушилин.



Выезжать можно тем, кто имеет уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника), водителям, осуществляющим грузоперевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом автотранспорте.



Режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет действует в период до 13 мая 2020 года.



Кроме этого, группировка продлила действующие ограничения до 13 мая 2020 года включительно.



Также Пушилин разрешил главам так называемых «местных администраций» вводить ограничительные меры на свое усмотрение.

Ранее группировка «ДНР» ограничила передвижение по Новоазовскому району, объясняя эти меры борьбой с распространением COVID-19.