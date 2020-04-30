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Разумков оценил возможность принятия закона об «особом статусе» Донбасса

30 апреля 2020, 23:01

Разумков оценил возможность принятия закона об «особом статусе» Донбасса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что относительно законодательных инициатив об «особом статусе» Донбасса нужно вести профессиональную дискуссию. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

«Давайте увидем закон и после этого ВР будет принимать те или иные решения. Поэтому гипотетически возможно все, но ВР всегда действовала и будет действовать в интересах украинского общества и украинского государства. Поэтому, давайте так — это та красная линия, через которую ВР никогда переходить не будет. А если вы говорите о конкретных законодательных инициативах, их надо видеть, чтобы вести профессиональную дискуссию», — сказал он.

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы отвергла возможность закрепления «особого статуса» отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины.

Также вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что «особый статус» Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию.

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