Число больных коронавирусом нардепов не превышает 15 – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусом в парламенте переболели не более 15 народных депутатов. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу на телеканале ZIK.



Комментируя слухи о том, что коронавирусом переболела половина нардепов, Разумков сказал, что это не соответствует действительности.



«Я думаю, что 10-15 человек максимум. Это я так с запасом говорю с учетом тех, кто, возможно, заболел, но об этом не так публично заявил. Я не готов был говорить о количестве, но оно незначительное. Я очень рад, что большая часть народных депутатов уже вернулась к своей работе. Надеюсь, что в ближайшее время те, кто находится на самоизоляции или пока на больничном, так же вернутся к выполнению своих функциональных обязанностей. О половине, то есть 200 с чем-то народных депутатов, речи абсолютно не идет», – заявил он.

Ранее сообщалось, что депутат Сергей Новинский практически излечился от коронавируса.