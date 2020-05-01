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В Украине выявлено 10861 случаев COVID-19. Умерли 272 человека

01 мая 2020, 10:01

В Украине выявлено 10861 случаев COVID-19. Умерли 272 человека

В Украине выявлено 10861 случаев коронавируса. Из них 272 человек умерли, 1413 пациентов выздоровели. Об  этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки подтверждено 455 новых случаев болезни.

Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила, что на подконтрольной ей территории выявлено 100 случаев коронавируса, из них три человека умерли. «ЛНР» сообщила о 129 заболевших и одном летальном случае.

При этом, по оценке командования операцией Объединенных сил, в оккупации более 400 случаев коронавируса.

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