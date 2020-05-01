В Украине выявлено 10861 случаев COVID-19. Умерли 272 человека

В Украине выявлено 10861 случаев коронавируса. Из них 272 человек умерли, 1413 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава.



За последние сутки подтверждено 455 новых случаев болезни.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила, что на подконтрольной ей территории выявлено 100 случаев коронавируса, из них три человека умерли. «ЛНР» сообщила о 129 заболевших и одном летальном случае.



При этом, по оценке командования операцией Объединенных сил, в оккупации более 400 случаев коронавируса.