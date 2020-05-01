Самоизоляция: в Алчевске собралась толпа, чтобы получить у «ЛНР» пропуск на дачу

В Алчевске из-за ограничений, которые ввела группировка «ЛНР», произошло столпотворение у здания местной «администрации». Соответствующие фото и видео опубликованы местными жителями в сети.



Из-за эпидемии коронавируса «ЛНР» ввела запрет покидать подконтрольные ей города. В исключительных случаях это можно сделать, получив пропуск.



Такие пропуски решили выдавать предпринимателям, которые обеспечивают продовольствием город, и тем жителям, которые хотят выехать на дачу, чтобы переждать эпидемию там. Оформляется он в «администрации» города. В Алчевске это создало столпотворение перед зданием, люди не соблюдали необходимую дистанцию.

Группировка «ЛНР» ввела строгий режим самоизоляции жителей с 1 по 12 мая. Так, в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) запрещаются все виды пассажирских перевозок за исключением граждан с собственным транспортом, а также передвижение транспорта специализированных служб и доставки продовольственных товаров.