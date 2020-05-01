Ситуация позволяет смягчить карантин в Украине с 11 мая — Степанов

Правительство по-прежнему намерено с 11 мая смягчать карантин в Украине, так как это позволяет сделать текущая эпидемиологическая ситуация. Об этом на своем брифинге, посвященном противодействию COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Эти послабления, которые мы будем вводить, будут основаны на тех данных, которые у нас есть. И [если] мы будем уверены, что эти наши действия в будущем не ухудшат ситуацию», — сказал сегодня министр.



В то же время он раскритиковал решение городских властей Черкасс за «преждевременное» снятие ограничений, отметив, что такие действия могут «свести на нет» всю работу, проделанную за полтора месяца и «привести к катастрофическим последствиям».

По состоянию на утро 1 мая в Украине выявлено 10861 случаев коронавируса. Из них 272 человек умерли, 1413 пациентов выздоровели.



Кабинет министров представил план выхода Украины из карантина. Он состоит из пяти этапов и готовится к запуску с 11 мая при благоприятных условиях.