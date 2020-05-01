«ДНР» сообщила о четвертой смерти от коронавируса

На подконтрольной группировке «ДНР» территории произошла четвертая смерть в результате осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «Минздрав» формирования.



Кроме того, за минувшие сутки было зафиксировано четыре новых заболевших. Всего сообщается о 104 случаях.



Из них 16 человек выздоровели.

В «ДНР» не приводят статистику по населенным пунктам, где выявлены заболевшие COVID-19. В группировке лишь отмечали, что больше всего инфицированных зафиксировано в Донецке и Макеевке.



У Минздрава Украины отсутствуют данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.



При этом, по оценке командования операцией Объединенных сил, группировки «Л-ДНР» скрывают реальные масштабы эпидемии.