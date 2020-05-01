На Донбассе выросло число заболевших коронавирусом

В Донецкой и Луганской областях выявили новые случаи инфицирования коронавирусом. Это следует из данных Минздрава.



Таким образом, по состоянию на утро общее число заболевших на Донетчине — 70 человек (11 выздоровели и 1 умер), на Луганщине — 35 (5 выздоровели).



По сообщению пресс-службы Луганской ОГА, за сутки коронавирус обнаружили у двоих жителей города Рубежное. Один пациент из Старобильского района выздоровел.



О том, где именно зафиксировали новый случай заболевания в Донецкой области, пока не сообщили.

Вчера, 30 апреля, коронавирус подтвердили у 65-летней жительницы Торецка, которая недавно вернулась из России.



Всего в Украине выявлено 10861 случаев коронавируса. Из них 272 человек умерли, 1413 пациентов выздоровели. За последние сутки подтверждено 455 новых случаев болезни.