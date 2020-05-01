В Луганской области выросло число заболевших коронавирусом

Обновлено. Ранее в новости сообщалось о 70 случаях коронавируса в Донецкой области. Данные Минздрава опроверг глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Он пояснил, что произошла «техническая ошибка при передаче данных» и число случаев по-прежнему 69.



В Луганской области выявили новые случаи инфицирования коронавирусом. Это следует из данных Минздрава.



Таким образом, по состоянию на утро общее число заболевших на Луганщине — 35 (5 выздоровели).



По сообщению пресс-службы Луганской ОГА, за сутки коронавирус обнаружили у двоих жителей города Рубежное. Один пациент из Старобильского района выздоровел.

Вчера, 30 апреля, коронавирус подтвердили у 65-летней жительницы Торецка, которая недавно вернулась из России.



Всего в Украине выявлено 10861 случаев коронавируса. Из них 272 человек умерли, 1413 пациентов выздоровели. За последние сутки подтверждено 455 новых случаев болезни.