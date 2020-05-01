«ДНР» разрешила работу летних террас кафе во время карантина

На территории Донецкой области, которую контролируют группировка «ДНР», разрешили работу летних площадок кафе без ограничений.



Ранее после 18:00 была запрещена работа всех предприятий общественного питания, включая кафе и рестораны, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.



Также продлили запрет на пользование льготами на бесплатный проезд в общественном транспорте.



Соответствующий указ выпустил глава группировки Денис Пушилин. Этим же указом запретили выезд из подконтрольной боевикам территории тем, у кого нет постоянной или временной российской регистрации или «паспорта "ЛНР"».

В «ДНР» не приводят статистику по населенным пунктам, где выявлены заболевшие COVID-19. В группировке лишь отмечали, что больше всего инфицированных зафиксировано в Донецке и Макеевке и сообщали о 4 смертях от коронавируса.



У Минздрава Украины отсутствуют данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.



При этом, по оценке командования операцией Объединенных сил, группировки «Л-ДНР» скрывают реальные масштабы эпидемии.