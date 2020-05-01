Всемирный банк выделит Украине $150 миллионов для поддержки малообеспеченных во время пандемии

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил дополнительное финансирование Украине в размере 150 миллионов долларов для помощи семьям с низким уровнем дохода в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается в релизе ВБ.



«Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности», — сказал и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.



Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса.

Ранее на этой неделе Всемирный банк дополнительно выделил Украине кредит в размере 135 миллионов долларов на улучшение системы здравоохранения.