Луганский областной центр опасных инфекций не получил бюджетное финансирование в апреле

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в апреле не профинансировала Луганский областной медицинский центр социально опасных инфекционных заболеваний. Необходимые средства выделили из бюджета области, сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



«Было принято решение о выделении из областного бюджета средств на оплату труда персонала, закупку медикаментов, медицинских изделий, реагентов для лабораторных исследований и продуктов питания для пациентов заведения, которые находятся на стационарном лечении», — отметил он.



Как говорится в сообщении ЛугОГА, это позволило не прерывать оказание медицинской помощи больным туберкулезом, ВИЧ-позитивным диагнозом и другими «социально опасными инфекционными болезнями».



Там также отметили, что Украина входит в пятерку стран мира по распространенности резистентных форм туберкулеза. Туберкулез является серьезной проблемой для украинской системы здравоохранения, тем более в шахтерских регионах — таких, как Луганщина.