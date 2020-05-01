Украина поставила условие странам ЕС, запросившим украинских сезонных работников

В телефонном разговоре вице-прем'ер-министр по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко озвучил основные требования представителям стан ЕС, которые заинтересованы в украинских сезонных рабочих.



Основной задачей переговоров относительно украинских работников Пристайко назвал обеспечение им организованного трансфера, надлежащих условий труда и медицинской безопасности.



«Относительно таких людей мы продолжаем вести переговоры с каждой отдельной страной и будем обеспечивать эту организованную сезонную работу», — сказал вице-премьер министр.



Министр отметил, что хотел бы, чтобы эти граждане не покидали Украину и что они нужны стране, ведь «они приобрели определенную бизнес-культуру, знают, как заработать, гибкие и активные».



«Эти люди ценятся за рубежом, они приносят своим семьям и Украине определенный доход. Пока мы не можем сейчас в Украине создать то количество рабочих мест за те деньги, которых они ожидают. Но мы над этим работаем. Но мы не Советский союз, мы не можем их держать насильно», — добавил он.



Вадим Пристайко также попросил не путать украинских «заробитчан» с сезонными рабочими.



«Одно дело "заробитчане", как их называют, и этот термин нам не нравится, которые выезжают постоянно дезорганизовано... потому что мы сейчас говорим о сезонных работниках, которые едут на более долгий срок», — подчеркнул Пристайко.





