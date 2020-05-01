В Покровске предприниматели устроили акцию с требованием открыть рынки

В Покровске Донецкой области на центральном рынке два дня подряд митинговали предприниматели. Люди требовали от местной власти разрешить им торговать непродовольственными товарами, так как это запрещено во время карантина.



В четверг, 30 апреля, на встречу с людьми приехали народный депутат Руслан Требушкин и депутат городского совета Сергей Андрейченко. Но протестующие остались недовольными после общения с представителями власти.

Протестующие заявили, что планируют обратиться к президенту страны Владимиру Зеленскому.



Представители протестующих в зале заседаний Покровского горсовета озвучили свои требования 30 апреля. Городской головаРуслан Требушкин сообщил, что он вместе с чиновниками проверит, есть ли возможность открыть непродовольственные точки на рынках – в частности, пообщается с руководством других городов, сделает запрос в Кабинет министров. Кроме того, он пообещал подготовить депутатское обращение в Верховную Раду с просьбой разрешить торговлю на рынке промышленными товарами. Предпринимателям также было предложено составить и подписать обращение.



Недавно, 29 апреля, в Покровске разрешили работать точкам по продаже продовольственных товаров.



В соседнем Мирнограде из 6 рынков пока будут работать только 2, так как не все предприниматели могут обеспечить себя и своих покупателей средствами защиты и профилактики: температурный скрининг, дезинфекция помещений, защитные маски и экраны, антисептики в свободном доступе. Кроме этого продавцы должны находиться друг от друга на дистанции не менее 3 метров.