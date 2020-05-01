На Донетчине горняки «Краснолиманской» требовали вернуть долги по зарплате

В Родинском Донецкой области горняки шахты «Крансолиманская» продолжают забастовку уже более двух месяцев – они требуют выплатить им долги по зарплате. В четверг, 30 апреля, шахтеры собрались на акцию протеста.



По словам горняков, за последние полгода в месяц им выплачивают лишь часть зарплаты – кто-то получает по тысячи гривен, кто-то по пять тысяч.



Акцию возглавил бывший мэр Покровска Руслан Требушкин, который сейчас занимает должность народного депутата Украины. Его не впустили в здание угольного предприятия, когда он попытался пройти вместе с митингующими. Инцидент зафиксировали правоохранители.



«Нам удалось добиться погашения задолженностей заработных плат угольщикам, но пока “Краснолиманская” - единственное государственная угольная компания, которой задолженность не погашают», - написал Требушкин на своей странице в Facebook.



Руководство шахты на данный момент не прокомментировало ситуацию.

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