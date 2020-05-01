ОБСЕ рассказала, как наблюдатели работают на Донбассе в условиях пандемии

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) продолжает отслеживать ситуацию по всей Украине, в том числе в неподконтрольных правительству районах. При этом из-за угрозы распространения COVID-19 пытается свести к минимуму риски для своего персонала и громад, в которых работают сотрудники Миссии. Об этом говорится комментарии Миссии для «Новостей Донбасса».



«Выполняя свои задачи, команды СММ соблюдают социальную дистанцию и прочие меры предосторожности. СММ скорректировала операционную деятельность своих команд в целях осуществления основной деятельности по мониторингу, необходимой для выполнения мандата. В связи с этим также применяются технические средства, в частности беспилотные летательные аппараты и камеры», - говорится в сообщении.



При этом в СММ ОБСЕ напомнили, что вооруженные формирования часто отказывают патрулям Миссии в доступе вдоль линии соприкосновения.



Ранее СМИ группировки «ДНР» распространили заявление, в котором члены вооруженных формировании «констатировали кардинальное снижение активности наблюдательной работы ОБСЕ в Донбассе».



В заявлении официального представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питера Стано подчеркивается, что СММ ОБСЕ должна иметь возможность предоставлять достоверную информацию о событиях на местах по всему региону Донбасса, как это предусмотрено в Минских соглашениях и в соответствии с ее мандатом. Для этого в ЕС ожидают, что Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования предоставят свободу доступа как СММ ОБСЕ, так и другим международным организациям в неконтролируемые правительством районы.



«Гуманитарные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста, также должны иметь доступ ко всему региону Донбасса, чтобы оказывать необходимую помощь нуждающимся, и иметь доступ к задержанным», - отметил представитель ЕС.