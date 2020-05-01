Facebook удалил несколько аккаунтов агентства News Front

Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунты агентства News Front на разных языках. Об этом сообщила неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» («Справедливые выборы»).



Агентство ранее было замечено в пророссийской, антизападной риторике, направленной на и политическую поляризацию общества. News Front симпатизирует группировкам «ЛНР» и «ДНР».



«Справедливые выборы» обнаружили 12 аккаунтов, которые на официальной страничке News Front Georgia и в различных группах организованно публиковали фейки. Эти аккаунты также удалены.



Агентство News Front подтвердило, что удалены профили агентства – в частности, русской, болгарской, сербской, немецкой и английской редакций.