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Facebook удалил несколько аккаунтов агентства News Front

01 мая 2020, 22:20

Facebook удалил несколько аккаунтов агентства News Front

Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунты агентства News Front на разных языках. Об этом сообщила неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» («Справедливые выборы»).

Агентство ранее было замечено в пророссийской, антизападной риторике, направленной на и политическую поляризацию общества. News Front симпатизирует группировкам «ЛНР» и «ДНР».

«Справедливые выборы» обнаружили 12 аккаунтов, которые на официальной страничке News Front Georgia и в различных группах организованно публиковали фейки. Эти аккаунты также удалены.

Агентство News Front подтвердило, что удалены профили агентства – в частности, русской, болгарской, сербской, немецкой и английской редакций.

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