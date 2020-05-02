На Донбассе ранены четверо украинских военных

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили четверо украинских военнослужащих, из них трое 1 мая и один — с начала текущих суток. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Как отмечается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.



По данным штаба 1 мая под обстрел попали украинские позиции у населенных пунктов Водяное, Тарамчук, Каменка, Старогнатовка, Гнутово, Лебединское, Невельское, Крымское, Южное, Мироновское, Новотошковское, Хутор Вольный, Майское.



В штабе также сообщили, что в течение текущих суток, 2 мая, зафиксировано девять нарушений боевиками режима прекращения огня. С начала текущих суток в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.