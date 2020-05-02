В Донецке прогремел взрыв

Вечером 1 мая в Кировском районе Донецка возле катка «Лидер» прогремел взрыв. Об этом сообщают пользователи соцсетей.



По информации некоторых пользователей, один человек погиб, еще один получил ранения.



«На Текстиле двое отметили Первомай с гранатой — один лежит неживой второго откачивают... Доотмечались... Скорая, полиция съехались, досматривать не стал».



«До сих пор лежит 200-й, прямо на стоянке, напротив входа в «Ледовый».



Данных о происшествии на информресурсах группировки «ДНР» на данный момент нет.