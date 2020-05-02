«ДНР»: Число заболевших коронавирусом выросло до 105 человек

По состоянию на утро 2 мая число инфицированных коронавирусом на подконтрольной группировке «ДНР» территории составляет 105 человек. Об этом сообщили в так называемом «минздраве».



Из общего числа заболевших: на лечении — 85, выписаны — 16, летальных случаев — четыре.

В «ДНР» не приводят статистику по населенным пунктам, где выявлены заболевшие COVID-19. В группировке лишь отмечали, что больше всего инфицированных зафиксировано в Донецке и Макеевке.



Группировка разрешила работу летних площадок кафе без ограничений во время карантина.

У Минздрава Украины отсутствуют данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.