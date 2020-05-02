Количество инфицированных COVID-19 в Луганской области выросло до 37

За прошедшие сутки в Луганской области подтверждено два новых случая заболевания коронавирусом — в Лисичанске и Новопскове. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Таким образом, за все время исследований заболевание лабораторно подтверждено у 37 человек. Из них 5 — выздоровели, 32 — лечатся (13 находятся в медицинских учреждениях, 19 лечатся амбулаторно).



Количество заболеваний по населенным пунктам: Лисичанск — 10, Рубежное — 10 (из них выздоровели — 2), Кормянский район — 6, Новопсковский район — 5, Старобельский район — 3 (выздоровел — 1), Беловодский район — 1, Станично-Луганский район — 1 (выздоровел — 1), Северодонецк — 1 (выздоровел — 1).