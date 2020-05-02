Протестующие против закрытия шахты просят гарантий о непреследовании со стороны «ЛНР»

В неподконтрольном украинским властям Зоринске на Луганщине работницы предприятия и жены протестующих горняков шахты «Никанор-Новая» просят гарантии о непреследовании со стороны группировки «ЛНР». Видео с озвученными требованиями опубликовано в сети.



Также среди требований погашения задолженности по заработной плате и снятия Владимира Рожкова (в 2011 году — главный инженер предприятия, его должность на сегодня неизвестна) со всех занимаемых должностей на предприятиях шахты.

20 апреля в «ЛНР» объявили о подготовке к закрытию неприбыльных угольных предприятий в отдельных. Количество шахт, готовящихся к закрытию, в формировании не называют. Список шахт, которые собираются закрыть, обнародовала «Восточная правозащитная группа».



Горняков шахты «Никанор-Новая» в Зоринске (ОРЛО) протестуют против закрытия предприятия уже больше трет суток.