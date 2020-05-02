Под Мариуполем в ходе обстрела ранен украинский военный

В результате обстрела позиций сил операции Объединенных сил вблизи Гнутово украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
«Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение», — сказано в сообщении.
Раненого доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил дали боевикам адекватный ответ.
Утром в штабе ООС сообщили о ранении трех военных за минувшие сутки, а также о ранение еще одного с начала текущих.