Двое военных получили ранения за сутки на Донбассе

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в субботу. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, открывая огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись Авдеевка, Богдановка, Гнутово, Старогнатовка, Пески, Каменка, Марьинка, Хутор Вильный, Орехово, Крымское и Новоолександровка.



