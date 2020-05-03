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Двое военных получили ранения за сутки на Донбассе

03 мая 2020, 09:11

Двое военных получили ранения за сутки на Донбассе

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в субботу. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, открывая огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись Авдеевка, Богдановка, ГнутовоСтарогнатовка, Пески, Каменка, Марьинка, Хутор Вильный, Орехово, Крымское и Новоолександровка.

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