В ВСУ выявлено 4 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в рядах Вооружённых сил Украины выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.



Трое военнослужащих в Харьковской области и один в Днепропетровской области лечатся дома под наблюдением медицинской службы.



«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», — говорится в сообщении.



По состоянию на утро 3 мая 49 сотрудников ВСУ болеют коронавирусом, еще 30 выздоровели, двое скончались.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 295 человек.