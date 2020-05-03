«ДНР» заявила о пяти новых случаях COVID-19. Всего в ОРДО — 110

Группировка «ДНР» заявляет о пяти новых случаях заболевания коронавирусом в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) за минувшие сутки. Согласно сообщению, «минздрава» формирования, число пациентов с COVID-19 достигло 110.



Из них 90 человек находятся на лечении, 16 выздоровели, четверо скончались.

В Украине по состоянию на утро 3 мая выявлено 11913 случаев коронавируса. Из них 1547 человек выздоровели, а 288 умерли.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.