Боевики стреляли из минометов: пострадали трое военных

Днем 3 мая боевики открыли огонь из минометов по украинским позициям вблизи Орехово Луганской области. В результате обстрела ранены трое украинских военнослужащих.



Как сообщают в пресс-центре ООС, боевики выпустили по окрестностям Орехово 30 мин из минометов калибра 82 мм.



Пострадавшим военным оказана первая медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение.



«Обороняющиеся подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ достойный ответ. Потери противника уточняются», — добавили в штабе.



За минувшие сутки боевики ранили двоих военнослужащих ООС.