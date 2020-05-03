Со страницы Поклонской в Facebook забрали «галочку» верификации

Facebook снял «галочку» верификации со страницы депутата Госдумы России Натальи Поклонской. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.



Он отметил, что инициировал этот процесс: «Приятно было приложить к этому руку и инициировать этот процесс. Это, конечно, мелочь, но хорошая новость», — написал он.



Наталья Поклонская родилась в поселке Михайловской Луганской области. 12 лет проработала в органах прокуратуры Украины.



После аннексии Крыма была назначена прокурором полуострова.



В сентябре 2016 года прошла в Госдуму РФ по спискам «Единой России».