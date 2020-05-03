В ГПСУ выявили новый случай коронавируса

Еще один сотрудник Госпогранслужбы заболел коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



Диагноз у одного из сотрудников ведомства в Одесской области подтвердился 2 мая. Отмечается, что у военного легкое течение болезни.



«В подразделении проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больным», — говорится в сообщении.



По состоянию на 3 мая коронавирус выявлен у 14 сотрудников ГПСУ, один военнослужащий выздоровел.