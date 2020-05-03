Договоренности в «нормандском формате», забастовка в «ЛНР» и распространение COVID-19. Главное за неделю

«Новости Донбасса» рассказывают о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 27 апреля — 3 мая.

Ситуация с распространением COVID-19



По состоянию на 3 мая в Украине коронавирус выявлен у 11913 человек. Из них 1547 человек выздоровели, 288 — умерли. 70 случаев подтверждено в Донецкой области, 37 — в Луганской. Данные с оккупированных территорий у Министерства здравоохранения отсутствуют.



Группировка «ДНР» заявляет о 105 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории, в том числе 85 человек выздоровели, четверо скончались. При этом «ДНР» разрешила полноценную работу летних террас кафе.



«ЛНР» не сообщает о новых случаях коронавируса с 30 апреля. До этого в формировании заявляли о 129 случаях коронавируса.



Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в отдельных районах Донбасса число заболевших коронавирусом превышает 400 человек, но группировки «ДНР» и «ЛНР» это скрывают. По его словам, подавляющее большинство случаев заболеваний в ОРДЛО, которые имеют схожие с коронавирусом симптомы, квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция.



Около 60% людей, находящихся на самоизоляции в Краматорске, отказываются от тестирования на коронавирус. По словам главврача центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Александра Власенко, одна из причин — страх из-за реакции соседей на приезд мобильной бригады в средствах защиты.



Урегулирование конфликта



Министры иностранных дел стран Украины, РФ, Германии Франции договорились, что Трехсторонняя контактная группа определит дату, с которой будет введен режим прекращения огня на Донбассе. На видеоконференции 30 апреля министры «нормандского формата» также обсудили безопасный гуманитарный доступ на оккупированную территорию. Следующая встреча в формате видеоконференции состоится в мае.



Украина готова вести прямой диалог с жителями отдельных территорий Донбасса, но не с представителями «ДНР» и «ЛНР», заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отрицает ограничение доступа наблюдателей СММ ОБСЕ на подконтрольную боевикам территорию Донбасса. Лавров, в частности, не видит противоречия мандату СММ ОБСЕ в том, что боевики требуют от миссии согласовывать свои маршруты и проходить двухнедельный карантин. В своих отчетах миссия указывает на регулярные случаи отказов боевиков пропускать патрули СММ через свои блокпосты в обоих направлениях.



Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обвинил Россию в невыполнении договоренностей «нормандской четверки» по итогу декабрьского саммита в Париже..



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене» и «незаконном обороте боеприпасов».



«ДНР» приговорила жителя подконтрольной ей территории к 13 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене» и сотрудничестве с СБУ.



«МГБ ДНР» задержала двоих мужчин, которых якобы завербовал сотрудник Службы безопасности Украины по имени Максим Архипенко. Боевики задержали мужчин еще в ноябре 2019 года, однако опубликовали видео допроса только 28 апреля.



Экономика



Кабинет министров разрешил работу некоторых продовольственных рынков при условии соблюдения санитарных норм.



«ДНР» на три месяца запретила вывозить пшеничную муку всех сортов за пределы подконтрольной ей территории.



Общество



«ДНР» запретила местным жителям выезжать за пределы отдельных районов Донецкой области за исключением тех, у кого есть регистрация в РФ или «паспорт ЛНР».



В подконтрольном боевикам Донецке местные предприятия получили письма от «ДНР» с просьбой сообщать о «случаях повышения уровня социальной напряженности», сообщил в Telegram главный редактор «Новостей Донбасса» Алексей Мацука.



Сотрудники шахты «Никонор-Новая» в подконтрольном боевикам Зоринске Луганской области уже пятые сутки бастуют против закрытия предприятия группировкой «ЛНР». С 29 апреля шахтеры отказываются подниматься на поверхность в рамках забастовки. Уже со следующего дня, 30 апреля, их уволили в рамках реорганизации угольной отрасли, которую проводит «ЛНР».



Боевые действия



С 27 мая по 3 мая в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий, еще 12 пострадали.



Украинский Хельсинский союз по правам человека в новом отчете представил доказательства участия российской армии в оккупации Кадиевки (бывш. Стаханов) Луганской области. Они основываются на свидетельствах 27-ми бывших жителей города, а также информации из открытых источников.



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