Штаб ООС сообщил о четырех пострадавших украинских военных

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий, еще трое были травмированы. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По этой информации, боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Огонь велся по позициям украинских военных в районе Широкино, Богдановки, Авдеевки, Каменки, Пищевика, Старогнатовки, Орехово, Крымского.



В штабе добавили, что военные открывали огонь в ответ из «штатного вооружения».



Как сказано в сводке, с начала текущих суток боевики обстреляли украинские позиции у Крымского. Был открыт огонь из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.



Также там отчитались об отсутствии случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил.