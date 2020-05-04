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Штаб ООС сообщил о четырех пострадавших украинских военных

04 мая 2020, 08:14

Штаб ООС сообщил о четырех пострадавших украинских военных

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий, еще трое были травмированы. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По этой информации, боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огонь велся по позициям украинских военных в районе Широкино, Богдановки, Авдеевки, Каменки, Пищевика, Старогнатовки, Орехово, Крымского.

В штабе добавили, что военные открывали огонь в ответ из «штатного вооружения».

Как сказано в сводке, с начала текущих суток боевики обстреляли украинские позиции у Крымского. Был открыт огонь из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.

Также там отчитались об отсутствии случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил.

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