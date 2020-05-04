В Донецкой области подтвердили 12 новых случаев COVID-19

Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Донецкой области в течение 3 мая. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.



Из них 9 случаев выявлено в Мариуполе, два — в Бахмуте, один — в Светлодарске.



В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированы — из круга контактов людей, у которых COVID-19 обнаружили ранее. В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом «пневмония». Где он инфицировался, сейчас устанавливается.



Таким образом, на подконтрольной украинским властям части Донетчины всего зафиксирован 81 случай коронавируса. Из них 13 человек выздоровели, а один пациент умер.