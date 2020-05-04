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Сегодня — шестой день забастовки против закрытия «ЛНР» шахты в Зоринске

04 мая 2020, 09:26

Сегодня — шестой день забастовки против закрытия «ЛНР» шахты в Зоринске

В понедельник, 4 мая, начался шестой день забастовки на подконтрольной группировке «ЛНР» шахте «Никонор-Новая». С 29 апреля шахтеры не поднимаются на поверхность в рамках забастовки. Уже со следующего дня, 30 апреля, их уволили в рамках реорганизации угольной отрасли, которую проводит «ЛНР».

«Информации никакой нет. Пошли 6-е сутки. Шахтеры все еще на глубине 400м. под землей», — сообщается на странице предприятия в российской соцсети «Вконтакте».

Сегодня ожидается приезд на шахту «министра угля ЛНР» Павла Мальгина. Работники предприятия рассчитывают, что «правительство» группировки примет на сегодняшнем заседании решение относительно будущего предприятия.

Ранее сотрудники предприятия записали видеообращение с просьбой всех неравнодушных присоединиться к их протесту против закрытия градообразующего предприятия.

Подконтрольные «ЛНР» СМИ протесты в Зоринске не освещают. По словам митингующих, журналистам «запретили снимать» происходящее. Информацию о протестах местные жители публикуют сами в соцсетях.

20 апреля в «ЛНР» объявили о подготовке к закрытию неприбыльных угольных предприятий в отдельных. Количество шахт, готовящихся к закрытию, в формировании не называют. Список шахт, которые собираются закрыть, обнародовала «Восточная правозащитная группа».

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