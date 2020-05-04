В Украине разрешат проводить плановые операции со вторника

В украинских клиниках будут снова разрешены плановые операции со вторника, 5 мая. Об этом ообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«С завтрашнего дня будут разрешены плановые операции. Не было ни одного заражения во время операций», — сказал он на брифинге.



По словам министра, это решение правительства закреплено изменениями в постановление №211.

Стпанов уточнил, что плановые операции будут проводится после тестирования пациента на коронавирус методом ПЦР.

В середине марта правительство ввело запрет на проведение плановых операций в связи с угрозой распространения коронавируса.