В ВСУ за сутки выявили два новых случая COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки выявлено два новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.



«Один военнослужащий находится в учреждении здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона), в Черновицкой области — один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы», — сказано в сообщении.



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.



По состоянию на утро 4 мая коронавирусом в рядах ВСУ болеют 48 человек. Еще 33 человека выздоровели и двое скончались.



Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 311 человек.

По состоянию на утро 4 мая в Украине число случаев коронавируса возросло до 12331. Из них человек 1619 выздоровели, а 303 умерли.